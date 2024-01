Stuart Massamá perde na Liga dos Campeões feminina

O Stuart Massamá foi este sábado derrotado pelo Palau i Plegamans, por expressivos 7-0, na deslocação à Catalunha na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins.

A formação portuguesa não conseguiu contrariar a superioridade das espanholas, bicampeãs europeias (2020/21 e 2021/22), sobretudo, na segunda metade do encontro, período em que as anfitriãs marcaram cinco golos, depois de terem chegado ao intervalo com vantagem de dois.

Aina Florenza Edo e Berta Busquets bisaram no encontro, com Ana Vivas, Carla Coll e Laura Carrera a marcarem os restantes golos do Palau, que lidera o Grupo D, com seis pontos, fruto de duas vitórias, enquanto o Stuart Massamá ainda só disputou uma partida e tem zero pontos.

No domingo, é a vez de o campeão nacional Benfica entrar no ringue, recebendo na Luz as catalãs do CP Vila-Sana, na segunda ronda do Grupo A, depois de ter sido derrotado na primeira jornada pelas espanholas do Esneca Fraga.