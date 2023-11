Surpresa: Benfica derrotado em casa do penúltimo

Enorme surpresa na 10.ª jornada do campeonato nacional, com o Benfica a ser este domingo surpreendido na visita ao terreno do penúltimo classificado Riba d'Ave, por 2-1.Após uma primeira parte com um golo para cada lado, Gonçalo Pinto e Pedro Silva, na segunda parte a equipa da casa chegou ao 2-1 a três minutos do fim, através de Pedro Silva. Ver ficha do jogo aqui. Foi a segunda vitória do campeonato da equipa minhota.