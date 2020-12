Taça 1947: Sporting e Benfica vão decidir troféu

Depois do Benfica ter derrotado a Oliveirense nos pénaltis na primeira meia-final da Taça 1947, o Sporting juntou-se às águias na grande final agendada para domingo (15h00), ao bater neste sábado o Sp. Tomar por 5-3.





Numa partida em que se registava um nulo ao intervalo, os leões entraram fortes no segundo tempo e chegaram rapidamente aos 2-0. O Sp. Tomar reagiu e empatou a partida (2-2), até que o Sporting deu fugiu de forma definitiva no marcador (5-2). Perto do final a equipa de Tomar fechou o resultado (5-3).Com três golos, Alessandro Verona foi o destaque leonino da partida. Os restantes golos foram da autoria de Ferron Font e Toni Pérez. Do lado do Sp. Tomar marcaram Ivo Silva, Xanoca e Filipe Almeida.