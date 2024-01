Taça de Portugal anima fim de semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os 16 avos de final da Taça de Portugal decidem-se este fim de semana, com 10 jogos hoje e os restantes a terem lugar amanhã. Além das 13 equipas do campeonato nacional – o Valongo foi eliminado na fase anterior pela Sanjoanense –, resistem na prova 12 formações da 2.ª Divisão e sete da terceira.

Os teóricos favoritos defrontam todos adversários de escalões inferiores, com o detentor do troféu, o Sp. Tomar a deslocar-se amanhã a Setúbal para medir forças com o HC Santiago.

Também amanhã joga o Sporting, a visitar um histórico do hóquei em patins, o HC Sintra, o mesmo sucedendo com a Oliveirense a jogar no reduto da AD Oeiras. Ainda amanhã, o FC Porto viaja até Valado dos Frades, para visitar o Biblioteca IR.

Já o Benfica desloca-se hoje ao reduto do Entroncamento.