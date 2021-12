Taça Intercontinental: Sporting-FC Porto, em direto

há 1 horas 16:40

Sporting e FC Porto procuram a primeira Taça Intercontinental da sua história

Boa tarde! FC Porto e Sporting jogam, a partir das 18h, a 2.ª mão da final da Taça Intercontinental de hóquei em patins, prova que reúne os dois finalistas da Liga Europeia e do Campeonato Pan-americano - os sul-americanos não compareceram nesta edição, ficando apenas as duas formações europeias. Os portistas venceram o primeiro encontro no Dragão por 6-3. Tanto leões como dragões procuram conquistar este troféu pela primeira vez na sua história. Siga em direto!