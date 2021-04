Técnico do Liceo após perder com Benfica: «Equipas portuguesas têm um potencial económico gigante»

Derrotado pelo Benfica por 7-2, o técnico do Liceo da Corunha considerou que o formato da Liga Europeia penaliza as formações espanholas em prova, isto para lá de considerar que o hóquei português do ponto de vista financeiro tem um "potencial gigante".



"Tínhamos duas situações na entrada para este jogo: uma de recuperar do nosso jogo de sexta-feira [frente ao Barcelona] e que iríamos encontrar um Benfica forte e mais descansado do que nós.

O terceiro e o quarto golo do Benfica causaram-nos muito dano, não podemos conceder essas duas transições a uma equipa como o Benfica que as faz muito bem. Esses golos marcam muito o jogo. A partir daí, não demos nada por perdido, mas não estávamos num dia bom. Felicitamos o Benfica que fez um bom jogo, foi superior na pista e colocou todo o seu hóquei na pista.

Portugal tem quatro equipas com potencial económico gigante, a liga é muito forte. As equipas espanholas competiram bem, o formato prejudicou-nos às três equipas [Noia, Reus e Liceo da Corunha], não tivemos sequer 24 horas para recuperar, mas sabíamos para o que vínhamos e não é uma queixa."

Já Roberto di Benedetto deixou elogios às águias, mas lembrou o desgaste acumulado do encontro da véspera.

"Sabíamos o que fazer e não fazer, depois do jogo com o Barcelona a nível de energia estávamos desgastados, mas sabíamos como jogava o Benfica, os erros que não podíamos cometer e acabamos por comer alguns na primeira parte.

Estivemos bem no início do jogo, implantados no ataque, mas sofremos o penálti e aí começamos a cometer mais erros. Não podemos sair para o intervalo a perder 4-1. No segundo tempo fomos obrigados a arriscar pelo resultado e o Benfica apanhou-nos no contra-ataque, no final foram erros que cometemos e temos que aprender com eles.

Na sexta-feira fizemos um grande jogo, hoje fizemos algumas coisas bem e a equipa vai sair reforçada depois disto."