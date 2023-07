Telmo Pinto: «Máximo respeito por Inglaterra»

Telmo Pinto deu os parabéns à seleção de Inglaterra pela réplica diante de Portugal (15-2), nos quartos-de-final do Europeu. Eram sabidas as fragilidades do emblema britânico composta por atletas amadores."Sabíamos de antemão que nós é que poderíamos facilitar o jogo. Máximo respeito por Inglaterra e desde já parabéns a eles pelo trabalho que têm feito com condições deficientes comparado connosco. Mas também tínhamos de nos respeitar a nós mesmos para amanhã à tarde irmos mais frescos. Sabemos que a partir de amanhã teremos um jogo extremamente difícil e completamente diferente", disse Telmo na conferência após o jogo.Apesar de saberem de antemão que a vitória não ia escapar, como se motivam para um jogo destes? "Basta usar esta camisola. Máximo respeito por nós e pelos portugueses. Estamos a jogar na Seleção e isto é um Campeonato da Europa. Temos de dar o máximo."