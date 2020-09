Termina a liguilha: Sp. Tomar, HC Tigres e Famalicense estão na 1ª Divisão

Estão decididas as três equipas que vão jogar na 1ª Divisão. Sp. Tomar, HC Tigres e Famalicense carimbaram o bilhete para o principal escalão do hóquei português na 5ª e última jornada da liguilha.





À entrada para esta jornada, apenas o Parede estava já matematicamente sem hipóteses de subir. Na Marinha Grande, o Sp. Tomar sofreu, mas conseguiu vencer por 2-1, garantindo o 1º lugar e o regresso à 1ª Divisão. De recordar que à data do cancelamento do campeonato, os tomarenses lideravam a 2ª Divisão (Zona Sul) com mais oito pontos de vantagem para o segundo classificado.Já os Tigres conseguiram manter-se na 1ª Divisão depois de vencerem o Parede por 2-1. A formação ribatejana garantiu assim o 2º lugar nesta liguilha.A maior surpresa aconteceu em Famalicão. O Paço de Arcos, que à entrada para esta jornada estava na liderança acabou... por descer! A equipa que conta com o internacional português Ricardo Barreiros perdeu por 7-5 no Minho e está de regresso à 2ª Divisão.A subida do Famalicense acaba por ter uma ajuda da Física. O clube de Torres Vedras prescindiu de jogar a liguilha e assumiu a descida de divisão (ocupava o último lugar aquando do cancelamento do campeonato). Posto isto, a Federação convidou o clube minhoto, terceiro classificado na Zona Norte da 2ª Divisão, para estar presente nesta prova de acesso ao principal escalão e acabou por ser feliz. O Famalicense regressa ao maior escalão do hóquei português 14 anos depois.Fica assim completo o campeonato que arranca dia 26 de setembro.1º Sp. Tomar - 10 pontos2º HC Tigres - 9 pontos3º Famalicense - 9 pontos4º Paço de Arcos - 8 pontos5º Marinhense - 7 pontos6º Parede - 0 pontos