Tiago Rodrigues muito perto de deixar o FC Porto para reforçar o Liceo

Tiago Rodrigues está muito perto de reforçar os espanhóis do Liceo para a próxima época, apurou. O guarda-redes do FC Porto de 24 anos cumpre a quarta temporada ao serviço dos dragões, mas não tem tido os minutos ambicionados. Na sombra de Malián, Tiago Rodrigues, bicampeão do Mundo de sub-20 em 2015 e 2017, procura a afirmação ao serviço do atual campeão espanhol.Com a saída de Tiago Rodrigues, abre-se a porta a um possível regresso ao FC Porto. Leonardo Pais, guarda-redes dos italianos do Montebello, poderá ser o substituto de Tiago Rodrigues.O guarda-redes de 32 anos, filho do ex- jogador e treinador do FC Porto Franklim Pais, cumpriu grande parte da formação ao serviço dos azuis e brancos. Representou já enquanto sénior a Juv. Viana, Valongo e HC Braga. Esta temporada rumou a Itália para representar o Montebello, atual último classificado da Serie A1.