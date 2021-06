Toni Pérez: «Estamos no Sporting para ganhar»

Toni Pérez estava visivelmente feliz com a conquista do título leonino. O espanhol destacou a união do grupo, que conduziu o Sporting a mais um troféu esta temporada, juntando o campeonato à Liga Europeia.





"Ganhar é sempre especial, ainda para mais com este grupo fantástico. Esta equipa está farta de trabalhar e merece tudo. Quanto ao jogo, ganhar duas vezes seguidas num terreno tão complicado como este, é a prova da qualidade do grupo. O Sporting esteve quase trinta anos sem ganhar aqui. Mostrámos que tínhamos uma tremenda vontade de ganhar. É uma satisfação enorme, merecemos. Temos sempre muita vontade de ganhar. Esta equipa não se cansa, estamos no Sporting para ganhar. Agora queremos ir para Lisboa celebrar com os nossos adeptos e família", analisou Toni Pérez, em declarações à Sporting TV.