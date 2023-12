Treinador adjunto de Ricardo Ares despede-se do FC Porto

Ivàn Jaquierz, adjunto de Ricardo Ares no FC Porto, anunciou a saída dos azuis e brancos. O argentino de 37 anos chegou ao Dragão em 2021/22 ao lado do técnico basco, assumindo a pasta de treinador de guarda-redes. Com a saída de Edu Farrés, Jaquierz subiu ao cargo de treinador-adjunto na presente temporada."Agradeço ao FC Porto pelos sucessos, pelas memórias e pelas valiosas aprendizagens. É com muita emoção que encerro este capítulo, destacando as conquistas e toda a experiência acumulada", escreveu nas redes sociais.Ivàn Jaquierz deixou o FC Porto para começar a preparar a carreira de treinador principal. Em 2022 fez parte da equipa técnica da Argentina que venceu o Mundial no Aldo Cantoni, sendo o seu trabalho reconhecido pelos atletas argentinos. Jaquierz já recebeu alguns convites, mas continua à espera do projeto ideal para prosseguir a carreira.