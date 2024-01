Nuno Resende arrasador: «Não nos deixaram ganhar. Tudo foi permitido...»

Nuno Resende deixou duras críticas à equipa de arbitragem que esteve presente no dérbi com o Sporting, duelo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins que as águias perderam () no Pavilhão João Rocha."O balanço do jogo é mau, porque perdemos. Quero enaltecer o que a equipa foi capaz de fazer, na forma como controlou o jogo, esteve na frente e quando não esteve conseguiu ir atrás do resultado", começou por dizer o treinador dos encarnados, antes de criticar o desempenho dos árbitros: "Quem ganha tem mérito e parabéns ao Sporting, mas não nos deixaram ganhar. Os meus jogadores foram demasiado castigados, mas tiveram uma coragem tremenda. Alguns cartões azuis teriam de ser de outra cor. Tudo foi permitido. Jogámos e aguentámos. Não estávamos no nosso ambiente. Não quero tirar o mérito a quem venceu, mas os meus jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram e lutaram até onde os deixaram".