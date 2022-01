Treinadores de Sporting e FC Porto candidatos a melhor treinador do ano em 2021

Os treinadores de Sporting e FC Porto então entre os nomeados para o galardão de melhor técnico de 2021, atribuído pelo portal 'Mundo Hockey', com votação aberta aos adeptos e amantes da modalidade.O português Paulo Freitas, que dirige os leões, conquistou o campeonato português e a Liga Europeia na última temporada. Já Ricardo Ares, que orientava a seleção espanhola e agora está no FC Porto, arrebatou a Taça Intercontinental ao bater o Sporting no final do ano civil transato.Além de Freitas e Ares, estão também nomeados Iván Jaquierz, Guillem Cabestany, Albert Folguera, Pere Varias, Ferran López, Edu Castro, Eduard Candami, Juan Copa, Carles Marín, Jordi Boada, Fabien Savreux, Pierluigi Bresciani, Alessandro Bertolucci, Ricardo Muñoz e Miki Ràfols.