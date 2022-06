Tribunal indefere providência cautelar do Benfica e Nicolía falha jogo de hoje com o FC Porto

O Benfica interpôs uma providência cautelar junto do Tribunal Administrativo do Sul, com o intuito de suspender a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem, mas viu o pedido ser indeferido, pelo que os encarnados não vão poder contar com Carlos Nicolía no decisivo encontro de hoje, com o FC Porto, no Dragão Arena.O jogador argentino do Benfica foi suspenso por dois encontros, depois de no jogo 4 da final do playoff, na Luz, ter sido punido com um cartão vermelho por palavras proferidas ao árbitro.A final está empatada (2-2) e hoje, a partir das 21 horas, realiza-se na Invicta o jogo decisivo.Além de Nicolía, o Benfica não vai poder contar também com Lucas Ordoñez, que se encontra lesionado