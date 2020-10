Valter Neves: «Poderíamos ter feito mais um golo e chegado à vitória»

Valter Neves, capitão da equipa de hóquei em patins do Benfica, comentou o empate (1-1) deste sábado na receção ao rival Sporting, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato. Para o jogador, a sua equipa poderia ter saído do Pavilhão da Luz com um outro resultado mais favorável.





"Foi um jogo bastante competitivo. O Benfica teve o ascendente, tivemos mais situações de finalização em que podíamos ter marcado. O Sporting chegou ao golo de bola parada e fica o sentimento de que poderíamos ter feito mais um golo e chegado à vitória. Vamos continuar a nosso trabalho", apontou Valter Neves, em declarações no final do jogo.