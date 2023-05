Vem aí a decisão da Liga dos Campeões de hóquei em patins: análise às equipas e aos duelos dos 'quartos'

Organização da prova 'vestiu' o Pavilhão José Natário a rigor



FC Porto venceu o último clássico frente ao Benfica, jogado na Luz



Hélder Nunes e João Rodrigues procuram o primeiro título europeu pelo Barça



Trissino defende o título europeu



Sporting venceu os dois jogos frente ao Valongo esta época

O Pavilhão José Natário, em Viana do Castelo, recebe a partir desta quinta-feira a Final Eight da Liga dos Campeões, prova que tem o seu epílogo no domingo. Depois do diferendo entre a Associação Europeia de Clubes (EHCA) e a World Skate Europe ter tirado alguma das melhores equipas da prova na época passada (FC Porto, Benfica, Sporting, Oliveirense, OC Barcelos, Barcelona, Reus, Liceo, Noia, Caldes, Saint Omer e Forte dei Marmi cancelaram a inscrição na Liga Europeia), a competição ressurgiu este ano com a máxima força, com um novo formato e até com um novo logótipo.Portugal conseguiu meter seis equipas na fase de grupos, fazendo o pleno: FC Porto, Benfica, Sporting, Oliveirense, OC Barcelos e Valongo conseguiram todas o apuramento para a Final Eight, após uma fase de grupos onde ficou evidente o poderio das equipas portuguesas. O Valongo, por exemplo, conseguiu uma vitória histórica no Palau Blaugrana frente ao Barça, maior vencedor da Liga Europeia com 22 conquistas.Todos os jogos serão transmitidos no site dee na Eleven Sports.O primeiro jogo dos quartos-de-final junta o atual campeão nacional FC Porto ao ‘vice’ Benfica. Olhando para o que foi a fase regular da liga portuguesa, o Benfica conseguiu selar o 1ª lugar, mas perdeu na última jornada em casa frente ao FC Porto (2-3). Nos quatro jogos em que se encontraram esta época, os dragões venceram três e perderam apenas um, no duelo da Supertaça.Os dragões chegam de uma derrota na meia-final da Final Four da Taça de Portugal frente ao Sp. Tomar (3-5), mas têm o condão de conseguir, por norma, uma boa reação nos clássicos, sobretudo frente ao Benfica. Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto são as duas armas apontadas à baliza do Benfica.Do lado do Benfica, Poka não vai poder dar o seu contributo devido a uma lesão na mão. A equipa de Nuno Resende vai em busca do título que lhe escapa desde 2016, ainda com Pedro Nunes no banco.Pablo Álvarez, a cumprir a segunda época no Benfica, tem estado em destaque depois de uma primeira temporada uns furos abaixo do esperado. O avançado argentino do Benfica soma 49 golos.Dois históricos do hóquei em patins, Barça e OC Barcelos reencontram-se quase seis anos depois. Os catalães são a maior potência da competição e procuram o título que escapa desde 2018 – vitória por 4-2 frente ao FC Porto no Dragão Arena.Mesmo sem o argentino Matías Pascual (partiu a perna no Mundial de San Juan, em novembro do ano passado), os catalães têm um plantel de luxo que conta com dois dos melhores jogadores portugueses da atualidade: Hélder Nunes e João Rodrigues. A Final Eight é também uma oportunidade para ver em ação Pau Bargalló, um dos melhores jogadores do Mundo, que pode estar a caminho do Benfica,em primeira mão.Os catalães somaram na fase de grupos quatro vitórias, um empate e uma derrota frente ao Valongo. Os deslizes deram-se já com o apuramento no bolso.Já o OC Barcelos chega a Viana do Castelo depois de perder frente ao Sporting na Final Four da Taça de Portugal. Os minhotos, campeões europeus em 1991, contam com um plantel capaz de discutir o título europeu. Danilo Rampulla, sobrinho do mítico Panchito, está referenciado pelos catalães e pode mostrar o que vale frente ao Barça, antiga equipa do seu tio.Alvarinho soma 44 golos esta época e tem sido uma das grandes figuras da equipa de Paulo Freitas.O Trissino de João Pinto, ex-capitão do Sporting, é o atual detentor do título, depois de vencer na final o Valongo. O também campeão italiano vive a melhor fase da sua história, alavancado pelo Grupo Mastrotto, um gigante da confeção de peles que fornece algumas das maiores marcas de luxo de vestuário em Itália.A equipa (bem) orientada por Alessandro Bertollucci apurou-se para as meias-finais do playoff de apuramento de campeão, após deixar pelo caminho o Valdagno. Giulio Cocco, ex-jogador do FC Porto, vive a melhor fase da carreira, afirmando-se como um dos melhores jogadores do Mundo na atualidade. O ordenado de 6 mil euros, avultado para a realidade do hóquei em patins, ajuda a perceber a aposta forte no internacional italiano que soma 68 golos esta época.Em Oliveira de Azeméis, mora uma equipa em crescendo. Depois do início de época desastroso que precipitou a decisão de apostar em Edo Bosch no comando técnico para a próxima época, a Oliveirense mostrou a sua melhor versão na Liga dos Campeões, vencendo por duas vezes o campeão espanhol Liceo.A Oliveirense conta com a experiência dos consagrados Jordi Adroher, Marc Torra, Lucas Martínez ou Jorge Silva para tentar surpreender em Viana do Castelo. O clube chegou à final da competição em 2016 e 2017, perdendo frente a Benfica e Reus, respetivamente.Na sexta-feira, pelas 21 horas, há novo duelo de equipas portuguesas. Começando pelo Sporting, a equipa de Alejandro Domínguez procura reeditar a glória alcançada em 2019 e 2021, ainda com Paulo Freitas ao leme da equipa.Os leões chegam a Viana do Castelo depois final perdida na Taça de Portugal, frente ao Sp. Tomar. O Sporting tem em Gonzalo Romero (Nolito) o seu jogador em melhor forma, autor de três dos cinco golos do Sporting na final disputada em Tomar.O italiano Alessandro Verona, a contas com uma lesão no adutor, está em dúvida para o jogo no Pav. José Natário.Já o Valongo chega pela primeira vez à fase final da Liga dos Campeões. A equipa treinada por Edo Bosch tem feito uma época brilhante com muita ‘prata da casa’, casos de Diogo Abreu, Rafa Bessa, Carlitos ou Miguel Moura. Já com muitos jogadores comprometidos com outros clubes para a próxima época, o Valongo quer contrariar o estatuto de ‘outsider’ da prova.Jogo 1 - 04/05 (18h00) – SL Benfica – FC PortoJogo 2 - 04/05 (21h00) – Barcelona – OC BarcelosJogo 3 - 05/05 (18h00) – GSH Trissino – UD OliveirenseJogo 4 - 05/05 (21h00) – Sporting – AD Valongo06/05 (15h00) – Vencedor jogo 1 vs vencedor jogo 206/05 (18h00) – Vencedor jogo 3 vs vencedor jogo 407/05 (15h00)