Xano Edo fez a estreia no Europeu: «É bom jogar no pavilhão onde o meu pai já jogou»

Em 1998, Edo Bosch mudou-se do Noia para o FC Porto, clube de onde haveria de tornar-se numa das maiores figuras da história do hóquei em patins dos dragões. O antigo guada-redes espanhol casou-se com uma mulher portuguesa e viu nascer no Porto Xano Edo, hoje guarda-redes... de Portugal.O guardião que se mudou do Valongo para a Oliveirense exibiu-se a uma grande nível diante da França, depois de merecer o voto de confiança de Renato Garrido."Era um jogo muito importante para sair da fase de grupos com boas sensações. Foi um jogo muito intenso e o segredo passou pela defesa. Estou muito contente pela oportunidade e mais importante por ter ajudado a equipa", disse o jovem de 22 anos na conferência de imprensa.Sobre a estreia com contornos simbólicos, Xano Edo não escondeu o sorriso. "É uma boa coincidência, ainda para mais ele está aqui a acompanhar a competição. É bom jogar no pavilhão onde ele já chegou. Sim, é o papel do pai. Há uns anos nem conseguia ver um jogo, agora já consegue lidar. Quem está do lado de fora é quem sofre mais."