Xavi Malián: «Foi um fim de semana perfeito»

Xavi Malián foi a grande figura deste torneio. O guarda-redes espanhol do FC Porto exibiu-se a um nível altíssimo nos três jogos realizados pelos dragões e, por isso, foi eleito o melhor jogador do torneio, para além da presença no 5 ideal."Foi um fim de semana perfeito", começou por dizer o guarda-redes que cumpre a quarta época ao serviço dos dragões. "Tenho de agradecer à equipa que esteve muito bem, fizemos três jogos muitos bons e cumprimos o objetivo que passava pela conquista da Elite Cup. Quando os teus jogadores te ajudam, ficas com mais confiança", destacou.A equipa de Ricardo Ares tem agora a possibilidade se conquistar dois títulos numa semana. No sábado, em Barcelos, podem juntar à Elite Cup a conquista da Supertaça, precisamente frente ao Benfica."Isto é o Porto. Quando aqui cheguei disseram-me logo que temos de entrar em todos os campos para ganhar e é isso que vamos tentar fazer na Supertaça. Queremos dar mais uma alegria aos adeptos. Jogamos perto do Porto e espero que o pavilhão esteja cheio!"