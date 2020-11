Zona Sul: Vilafranquense assegura última vaga para o apuramento de campeão em femininos

O Vilafranquense venceu este domingo o Stuart Massamá, por 6-4, em Vila Franca de Xira, e assegurou a última vaga na Zona Sul, em femininos, para o apuramento de campeão onde já constavam Benfica e Sporting.





Depois de perderem em Massamá na primeira volta (2-1), as ribatejanas impuseram-se no Pavilhão José Mário Cerejo na 10ª jornada e fizeram a festa no final com Beatriz Alves em destaque, ao apontar três golos no triunfo. Assim, o Vilafranquense finda no terceiro posto, ainda que com os mesmos 15 pontos do Stuart Massamá, alcançando um apuramento inédito para o clube.Na Zona Centro, Académica e Sanjoanense já estão apurados. A Norte, Académico da Feira e Gulpilhares também têm vagas asseguradas faltando ainda atribuir uma.