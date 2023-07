Carla Couto e Manuela Parente ficam em quinto no teqball nos Jogos Europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa composta por Carla Couto e Manuela Parente acabou este sábado no quinto lugar a competição de pares femininos de teqball nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, com Luís Santos e João Pinheiro eliminados na fase de grupos em masculinos.

Depois de avançarem a fase de grupos, as portuguesas caíram ante as francesas Amelie Julian e Elisa Lanche, ficando pelo caminho por duplo 12-10.

"Jogámos só um torneio juntas. Era um jogo que dava para ter ganho, mas temos de levar essa experiência e aprendizagem para os próximos jogos. Estou feliz de termos chegado até aqui e dá-me mais motivação para continuar a treinar e evoluir", declarou Manuela Parente, após a partida.

Já Carla Couto mencionou "os detalhes" em que se decidiu o encontro, mas estava "orgulhosa" da conquista.

"Infelizmente, somos amadoras e não vivemos do teqball nem jogamos juntas. Era um jogo acessível e podíamos ter ganho os dois sets", lamentou.

Luís Santos e João Pinheiro averbaram uma vitória e uma derrota na fase de grupos e não conseguiram ser uma das duas melhores segundas duplas masculinas, ficando pelo caminho na praça central de Cracóvia.

Portugal soma 15 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os cinco bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.