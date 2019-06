Ginástica acrobática portuguesa soma nova prata em Minsk

A equipa feminina de ginástica acrobática, composta por Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio, subiu de novo ao pódio, este domingo, em Minsk, agora para receberem a medalha de prata na prova all around, ficando atrás da Bélgica, e à frente da Bielorrússia, país anfitrião dos segundos Jogos Europeus.Portugal terminou a prova com 29.110 pontos.É a terceira medalha conquistada por estas atletas em Minsk, depois da prata na prova de dinâmico e o bronze na disciplina de equilíbrio