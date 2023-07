Jamila Martins porta-estandarte de Portugal no encerramento dos Jogos Europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A guarda-redes capitã da equipa de futebol de praia Jamila Martins, bronze nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, será a porta-estandarte da missão portuguesa na cerimónia de encerramento de domingo, anunciou este sábado o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Martins, de 35 anos, é natural de Lagos e divide o tempo entre o futebol de 11 e o futebol de praia, que levou ao bronze a partir da baliza, sendo decisiva no jogo pelo terceiro lugar ao defender dois penáltis no desempate por grandes penalidades.

A algarvia sucede à karateca Patrícia Esparteiro, que em Minsk'2019 tinha conseguido o bronze, e à judoca Telma Monteiro, campeã de -57 kg da edição inaugural dos Jogos Europeus, Baku'2015.

"Isto está acima de qualquer coisa. Poder representar o nosso país, termos conseguido ganhar o terceiro lugar, levar a bandeira... é o que qualquer português ambiciona fazer", declarou a jogadora, citada pelo COP.

Na cerimónia de abertura, a honra coube ao canoísta Fernando Pimenta e à mesatenista Fu Yu, e ambos foram ao pódio no evento: Pimenta foi prata em K1 500 metros e Fu Yu, campeã em singulares em Minsk'2019, conquistou o bronze por equipas, ao lado de Jieni Shao, Inês Matos e Matilde Pinto.

A cerimónia de encerramento dos III Jogos Europeus está marcada para as 20h30 locais (19h30 em Lisboa), no Estádio Municipal Henryk Reyman, em Cracóvia, Polónia.

Portugal soma 15 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os cinco bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.