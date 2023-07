João Paulo Correia assinala "melhor resultado de Portugal" nos Jogos Europeus

João Paulo Correia congratulou-se este domingo pelo "melhor resultado de Portugal" em Jogos Europeus, que culminou com a conquista de 16 medalhas na Polónia.

"Terminou hoje a participação portuguesa nos Jogos Europeus. Felicito os nossos atletas pela conquista de 16 medalhas, em nove modalidades, o melhor resultado de Portugal nuns Jogos Europeus! Felicito também as federações desportivas e o Comité Olímpico de Portugal", escreveu o Secretário de Estado da Juventude e Desporto no Facebook, publicando algumas fotos que testemunham a sua viagem à Polónia.

Com a medalha de bronze na prova de tiro deste domingo, esta tornou-se, em termos de medalhas, na mais bem-sucedida edição de sempre dos Jogos Europeus para Portugal, com a conquista de três ouros, sete pratas e seis bronzes.

As 10 medalhas de Baku'2015 resultaram no 18.º lugar entre as nações europeias, as 15 de Minsk'2019 no 17.º e as 16 deste ano no 21.º, numa edição que não contou com a Rússia, clara ganhadora das duas primeiras edições, e Bielorrússia, sétima e segunda classificada, respetivamente, devido à guerra na Ucrânia.

A terceira edição dos Jogos Europeus termina este domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, que contou com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.