Jogos Europeus: Muaythai, esgrima, armas de caça e padel em estreia no medalheiro

O muaythai, com duas pratas, a esgrima, com outro segundo lugar, e tiro com armas de caça e padel, com um bronze cada, estrearam-se no medalheiro português em Jogos Europeus.

Miguel Frazão foi uma das medalhas mais surpreendentes de Cracóvia'2023 para Portugal, ao 'espantar' o mundo desportivo nacional com o segundo lugar no concurso de espada da esgrima.

Pelo caminho, deixou o irmão, Filipe Frazão, nos 'quartos', e só caiu na final, colocando esta modalidade olímpica, das mais emblemáticas do programa competitivo, no medalheiro nacional.

Na outra modalidade olímpica, João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria conseguiram o primeiro pódio para o tiro com armas de caça, na prova de equipas masculinas, a fechar o evento e a conseguir, na 'reta final', o 16.º pódio que permite à missão de Cracóvia2023 ultrapassar Minsk2019 (15).

As alterações no programa competitivo de edição para edição dos Jogos Europeus trazem ainda mais possibilidades de 'alargar' o número de modalidades no medalheiro, e foi esse o caso na terceira edição, que terminou no domingo.

Na Arena de Myslenice, nos arredores de Cracóvia, Gonçalo Noites (-71 kg) e Matilde Rodrigues (-57 kg) mostraram Portugal no muaythai ao chegarem à final.

Perderam ambos na luta pelo ouro, mas por essa altura já tinham garantido o bronze, primeiro, ao chegarem às meias-finais, e depois 'melhoraram' para a prata, que acabaram por levar para Portugal.

O primeiro 'novo' pódio para Portugal, de resto, foi mesmo no padel, um desporto de raquetes que tem tido crescimento social no país, com cada vez mais campos disponíveis para o jogo.

Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira puseram o país no mapa, com um bronze em duplas masculinas conseguido na praça principal de Cracóvia na primeira vez que integraram uma missão desta envergadura.

Contas feitas, cinco em 16 pódios portugueses foram conseguidos por modalidades em estreia no medalheiro, juntando novos nomes a outros mais 'habituais', como Fernando Pimenta, Fu Yu ou Marcos Freitas.

Portugal somou 16 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os seis bronzes já conquistados, o melhor resultado de sempre em termos de medalhas.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorreu de 21 de junho a 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, que contou com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.