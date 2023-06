Jogos Europeus: Portugal dá a volta e vence Azerbaijão em futebol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Portuguesa de futebol de praia deu esta quarta-feira a volta ao Azerbaijão para vencer por 5-2, averbando por triunfos os dois desafios no Grupo A dos Jogos Europeus, em que defende o título conquistado em Minsk'2019.

Os pupilos de Mário Narciso foram surpreendidos pelo tento de Orkhan Mammadov, aos seis minutos, que valia ao Azerbaijão a liderança no fim do primeiro de três períodos, no qual os lusos não foram tão consistentes.

Apesar de Portugal dominar nas estatísticas, a igualdade surgiu somente aos 17 minutos, através de Ruben Brilhante, com a reviravolta a ficar consumada nos instantes finais do segundo parcial, por Bê Martins, aos 24'.

O irmão Leo Martins, com um golo aos 25', iniciou da melhor forma o terceiro período para a formação das quinas, que dilataria a vantagem com golo de Miguel Pintado, aos 31', minuto em que Mammadov bisou e reduziu para 4-2.

No último minuto, Leo Martins restabeleceu em três os tentos de diferença que vingaram no final, designadamente 5-2.

Campeão em título, em Minsk'2019, depois do bronze em Baku'2015, Portugal defronta na quinta-feira a Polónia, que na estreia se superiorizou ao Azerbaijão por 7-2 e hoje defronta a Espanha, que os lusos venceram por 7-5, destacando-se um hat trick de Bê Martins.

A competição feminina, que conta com apenas seis equipas, principia hoje com Portugal a medir forças com a República Checa, seguindo-se quinta-feira a anfitriã Polónia.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes, quatro deles conquistados hoje (duas pratas no muaythai, outra na esgrima e esta no ténis de mesa).

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.