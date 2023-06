Jogos Europeus: Portugal logra quatro meias-finais e 'luta' no tiro com armas caça

As seleções portuguesas de ténis de mesa e de futebol de praia, masculinas e femininas, garantiram esta quinta-feira as meias-finais das respetivas competições nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, com Armelim Rodrigues perto da final no tiro com armas de caça.

Na Hutnik Arena, Marcos Freitas, João Geraldo, Tiago Apolónia e João Pedro Monteiro (este último não jogou) apuraram-se para as meias-finais do torneio por equipas, ao baterem a Roménia por 3-0, e agora vão defrotnar a 'temida' Alemanha nas meias-finais.

A equipa masculina, de resto, tem historial na prova, tendo vencido esta competição em Baku2015 e conseguido o bronze em Minsk'2019, enquanto, já nesta edição, Marcos Freitas conquistou a prata nos singulares masculinos.

Durante a manhã, a seleção feminina apurou-se também para as 'meias' ao vencer a Ucrânia (3-1), nas quais vai também defrontar a Alemanha, favorita à conquista do torneio, pelas 10:00 locais de sexta-feira (09:00 em Lisboa).

Fu Yu venceu o torneio de singulares femininos em Minsk'2019 e segue líder do grupo deste ano, com Jieni Shao, Inês Matos e Matilde Pinto.

Longe de Cracóvia, em Tarnów, a seleção feminina de futebol de praia bateu a anfitriã Polónia por 2-1 e venceu o grupo A com pleno de duas vitórias, marcando encontro na sexta-feira com a Ucrânia pela final da competição, em que poderão encontrar a Espanha, vencedora da 'poule' B.

Os masculinos fizeram o mesmo, num grupo com quatro equipas, e venceram a 'poule' A com uma goleada à Polónia, por 6-2, prosseguindo a defesa do título de Minsk'2019 (foram bronze em Baku'2015) da melhor forma, marcando agora encontro com a Suíça, outra das equipas que faz mira ao ouro, enquanto Espanha e Itália disputam a outra vaga.

No tiro com armas de caça, que hoje arrancou para Portugal, Armelim Rodrigues ficou a um tiro do primeiro lugar e foi quase perfeito, com 74 em 75, o sexto melhor registo, mas empatado com o segundo, numa competição de fosso olímpico em Wroclaw, a 273 quilómetros de Cracóvia.

Na mesma prova, o olímpico João Paulo Azevedo teve um dia menos bom, com 72 tiros, e terá de recuperar terreno na segunda parte da qualificação, na sexta-feira, para chegar à final, no mesmo dia, assim como Maria Inês Barros, terceira do ranking mundial, hoje 18.ª na prova feminina.

Na canoagem slalom, que hoje começou, má sorte para Frederico Alvarenga, que ficou a 62 centésimos de segundo das meias-finais na prova de K1, acabando no 42.º lugar final, com Lucas Jacob em 51.º.

No teqball, João Pinheiro não foi além da fase de grupos, com uma vitória e uma derrota.

Portugal soma de momento 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.