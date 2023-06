Jogos Europeus: Seleção de futebol de praia perde nos penáltis e tenta o bronze

A seleção portuguesa de futebol de praia desperdiçou, esta sexta-feira, várias vantagens e perdeu, no desempate por penáltis, frente à Suíça, pelo que no sábado vai discutir a medalha de bronze nos Jogos Europeus.Campeão em Minsk2019 depois de ter sido bronze em Baku2015, Portugal chegou a estar a vencer os helvéticos por 4-2, mas permitiu o empate, que não se desfez no prolongamento: esteve em vantagem nos penáltis, mas depois falhou dois e consentiu a reviravolta, caindo por 4-3. No sábado vai defrontar o perdedor da meia-final entre a Espanha e a Itália

Portugal começou bem e adiantou-se no marcador aos quatro minutos, em vistoso pontapé de Jordan Santos, em livre direto cobrado ainda em zona defensiva.

Os lusos eram mais perigosos, mas foi a Suíça a empatar, com Sandro Spaccarotella, aos 11, a encostar ao segundo poste um cruzamento de Noel Ott (1-1), segundos antes de, em lance confuso, Léo Martins ver o poste devolver o seu remate.

A prova da consistência da equipa lusa foi dada por Mário Narciso que, em período mais morno, mudou todos os jogadores de campo, à exceção do guarda-redes, e foi com essa frescura que arrancou dois golos.

O primeiro, aos 17, por Miguel Pintado, a rematar liberto na esquerda e, no minuto seguinte, quando o guarda-redes defendeu de forma incompleta um remate seu, fato aproveitado pelo sentido de oportunidade de Rodrigo Pinhal para fazer o 3-1.

Com 36 segundos para jogar no segundo parcial, Michael Cabral, com pontapé acrobático, encurtou a diferença para 3-2, relançando a incerteza.

O génio de Léo Martins devolveu a liderança de dois golos, em lance individual no qual, na esquerda, tirou um defesa do caminho ante de bater o guarda-redes (4-2).

Foi de livre direto, do meio-campo, que Tobias Steinemann reduziu de novo, aos 26, com a bola a bater no chão e a enganar Elinton Andrade, que aos 29 viu o guarda-redes adversário, Elliot Mounoud, sem pressão, avançar até ao meio-campo e enviar uma 'bomba' que empatou o encontro 4-4, forçando o prolongamento de três minutos, que nada mudou, surgindo o desempate por penáltis, decididos com as falhas de Coimbra e Léo Martins.

No jogo anterior, a seleção feminina perdeu por 3-1 com a Ucrânia e vai lutar no sábado pela medalha de bronze com a derrotada no embate entre a Polónia e a Espanha.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes. A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.