Jogos Europeus: Seleção masculina também cai nas meias-finais no ténis de mesa

A seleção masculina de ténis de mesa perdeu esta sexta-feira com a Alemanha (3-1) nas meias-finais do torneio por equipas de ténis de mesa dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, jogando no sábado pela medalha de bronze.

Como a seleção feminina, derrotada de manhã pelas alemãs (3-0), também os homens caíram nas 'meias', apesar de vencerem o jogo de pares, a abrir, com João Geraldo e Tiago Apolónia a baterem Patrick Franziska e Dimitrij Ovtcharov por 3-0 (11-7, 11-6 e 11-9).

No segundo jogo, Dang Qiu bateu Marcos Freitas, medalha de prata em singulares, por 11-4, 11-6 e 11-2, e Tiago Apolónia saiu derrotado do embate com Ovtcharov (11-8, 11-5 e 11-4), forçando Freitas a jogar para empatar.

O luso de 35 anos saiu derrotado ante Franziska (11-5, 11-5 e 11-5), enviando Portugal para a luta pelo bronze, ante a França, podendo igualar a prestação em Minsk'2019, em que os lusos conseguiram o terceiro lugar, já não podendo imitar o ouro de Baku'2015.

O jogo está agendado para as 11:00 locais (10:00 em Lisboa), assim como o duelo da equipa feminina com a França.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.