Patrícia Esparteiro de bronze no karaté (kata) nos Jogos Europeus

Portugal conquistou este sábado a 14.ª medalha nos segundos Jogos Europeus, em Minsk, com Patrícia Esparteiro a amealhar o bronze no karaté, categoria de kata.





A atleta do Wolfpack Karate Team derrotou no combate de atribuição do último lugar do pódio a bielorrussa Maryia Fursava, depois de somar 24,68 pontos, contra os 23,68 da adversáriaAinda este sábado a Missão portuguesa vai discutir a medalha de ouro no futebol de praia, diante da Espanha, e o bronze no ténis de mesa por equipas masculina com a Dinamarca. Existe ainda a possibilidade de pódio no ciclismo de pista.