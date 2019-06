Patrícia Esparteiro é porta-estandarte na cerimónia de encerramento dos Jogos Europeus

Patrícia Esparteiro, que arrecadou para Portugal a medalha de bronze na prova de kata , em karaté, vai ser a porta-estandarte lusa na cerimónia de encerramento dos Jogos Europeus, em Minsk."Confesso que não estava à espera. É uma honra para mim. Estar aqui a representar o meu país é um orgulho enorme. Faço-o de coração. É o culminar da melhor maneira possível estes Jogos", disse a atleta.Quando falta competir apenas o ciclista Rui Oliveira, em omnium, Portugal soma 15 medalhas nos Jogos Europeus de 2019, três delas de ouro, conquistadas pela seleção de futebol de praia, por Fu Yu, na competição de singulares femininos de ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros.A representação lusa amealhou ainda seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000 metros.Na prova de equilíbrio, as três ginastas também conquistaram uma medalha de bronze, tal como a judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, a karateca Patrícia Esparteiro, em kata, e a seleção masculina de ténis de mesa no torneio por equipas.