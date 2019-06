O futebol de praia conquistou esta tarde a medalha de ouro nos Jogos Europeus que estão a decorrer em Minsk, na Bielorrússia, ao derrotar a Espanha por 8-3. A final até nem estava a decorrer de feição para a Seleção Nacional, que teve de correr atrás do resultado quando se viu em desvantagem por 2-0.Portugal já tinha subido ao pódio na primeira edição, em Baku'2015, mas aí para amealhar o bronze.Trata-se da 15.ª medalha da Missão portuguesa nestes segundos Jogos Europeus, a terceira de ouro, depois do triunfo de Carlos Nascimento nos 100 metros e de Fu Yu no ténis de mesa.