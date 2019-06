Portugal vence Espanha na prova mista de judo e encontra França nos 'quartos' em Minsk

Portugal venceu esta terça-feira a Espanha por 4-2 na competição mista de judo dos segundos Jogos Europeus, em Minsk, e vai defrontar a França nos quartos de final. Telma Monteiro , que na prova individual conseguiu medalha de bronze em -57 kg, começou por perder no ponto de ouro, por advertência, com Joaine Equisoain.Rochele Nunes, que foi infeliz no combate pelo bronze, venceu Isabel Puche por 'ippon' em +78 kg, Barbara Timo aplicou 'waza-ari' sobre Sara Rodriguez, em -70 kg, e Nuno Saraiva impôs-se a Alberto Martin por 'waza-ari', em -73 kg.Os pontos espanhóis foram conquistados por Nikoloz Sherazadishvili e Alfonso Solana frente a Jorge Fonseca e Anri Egutidze, em +90 kg e -90 kg, respetivamente.Ainda esta manhã, Portugal defronta a França, que bateu o Azerbaijão por 4-0, numa competição que atribuiu o título europeu da modalidade.Em Minsk 2019, Portugal, que em Baku 2015 obteve 10 pódios, tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.