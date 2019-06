Rochele Nunes termina em quinto em +78 kg no judo

Rochele Nunes, 22.ª da tabela mundial em +78 kg, terminou esta segunda-feira no quinto lugar no judo nos Jogos Eurpeus/Campeonato da Europa, em Minsk, ao ceder no combate de atribuição da medalha de bronze, diante da russa Kseniia Chibisova, n.º 25 do ranking mundial, por ippon.





A judoca luso-brasileira, que representa o Benfica, conseguiu o melhor resultado entre os portugueses no último dia das provas individuais, igualando a posição alcançada no primeiro dia por Catarina Costa (-48 kg), sendo que Telma Monteiro alcançou o bronze em -57 kg.Segue-se terça-feira o início da competição por equipas.