Rui Oliveira desapontado por ter falhado o pódio: «Vim para ganhar uma medalha...»

O ciclista Rui Oliveira manifestou-se este domingo desapontado com o facto de ter falhado o pódio nos segundos Jogos Europeus, com o quarto lugar na prova de omnium e o quinto em Madison, com João Matias."Estou desapontado, pois vim para ganhar uma medalha. Claro que ficar ali tão perto é sempre um bocado desapontante. Lutei com todas as forças que tinha para conseguir a medalha, mas às vezes não é possível", lamentou.Antes da derradeira das quatro provas do omnium, em Minsk, estava a 14 pontos do bronze, conseguindo encurtar a desvantagem para 11."Estava em sexto, boa posição para entrar na última corrida. Dava-me um pouco mais de liberdade para seguir o pelotão, porém, quando entrei as sensações eram muito más e o meu primeiro pensamento foi defender o lugar. A meio da corrida, as coisas começaram a correr melhor e sabia que mesmo que não conseguisse o pódio tinha de lutar e ir até ao fim. Foi o que fiz, mas não deu", lamentou.O jovem gaiense reiterou ainda a determinação em representar Portugal nos Jogos Olímpicos, recordando que se assim não fosse "já estaria de férias"."Se não tivesse o objetivo de ir a Tóquio 2020 não estava aqui, já podia estar de férias há algum tempo. Adoro representar o meu país e ir aos Jogos continua a ser um dos meus grandes objetivos e é por isso que aqui estou é lutar até ao fim", concluiu.