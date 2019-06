Rui Oliveira fecha Jogos Europeus em quarto no omnium

Rui Oliveira foi quarto na prova de omnium, em ciclismo de pista, naquele que foi o último resultado da Missão portuguesa em Minsk, cidade que recebeu a segunda edição dos Jogos Europeus.Portugal fecha assim a sua participação com 15 medalhas (em Baku'2015 foram dez), três delas de ouro, conquistadas pela seleção de futebol de praia, por Fu Yu, na competição de singulares femininos de ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros.Houve ainda seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000 metros.Já com o bronze ficaram, de novo, as três ginastas, agora na prova de equilíbrio, a judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, a karateca Patrícia Esparteiro, em kata, e a seleção masculina de ténis de mesa no torneio por equipas.