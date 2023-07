Seleção feminina "feliz" com medalha de bronze nos Jogos Europeus: «Significa muito»

A seleção feminina de ténis de mesa mostrou-se "feliz" este sábado com uma medalha de bronze nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, que "significa muito" para Fu Yu, depois do ouro em singulares femininos em Minsk'2019.

"Significa muito. Já tinha vencido o ouro em individual e só faltava em equipas. Desta vez, conseguimos. Éramos cabeças de série, por isso era possível", disse Yu, de 44 anos, aos jornalistas após consumado o bronze com o triunfo diante da França (3-0).

Fu Yu (30.ª do ranking mundial) e Matilde Pinto (340.ª) venceram Camille Lutz (91.ª) e Prithika Pavade (68.ª) no jogo de pares, por 3-1 (11-4, 9-11, 11-7 e 11-4), enquanto Jieni Shao (44.ª) bateu Nan Yuan (20.ª) na 'negra' (6-11, 8-11, 11-7, 11-7 e 11-7) e Fu Yu fechou o encontro frente Pavade por 3-1 (11-8, 7-11, 11-7 e 11-9).

A partida começou a ser ganha com uma parelha inédita, uma vez que Fu Yu e Matilde Pinto "nunca" treinaram juntas, quanto mais jogar, mas acabou por correr bem, com o jogo de ambas a encaixar, entre a mais experiente e a mais nova, de 17 anos.

"Ficámos mais descansadas, porque se perdêssemos seria mais difícil", explicou.

Matilde Pinto, por seu lado, destacou a "muita felicidade" por chegar ao terceiro lugar mas também por "poder estar nesta equipa, com a Fu, a Jieni e a Inês".

No segundo jogo, foi Jieni Shao a mostrar o caminho da vitória, uma vez que perdeu os dois primeiros 'sets' diante uma jogadora que fecha o top 20 mundial e conseguiu recuperar, galvanizando as hostes lusas.

"A Jieni estava a perder 2-0 e acabou a vencer 3-2, deu-me mais confiança", admitiu Fu Yu.

A 30.ª jogadora do mundo entrou depois em ação e confirmou as credenciais de uma carreira de décadas nas mais altas posições do ranking mundial, como uma das figuras cimeiras da história do ténis de mesa português, fechando a partida para colocar a equipa no pódio.

"Com este resultado já podemos continuar a seguir nos primeiros 16 do mundo", destacou, já a pensar no apuramento olímpico para Paris'2024.

De resto, a mesatenista de 44 anos também nunca tinha jogado pares com Inês Matos e também venceu, acabando por elogiar as duas jovens: "São boas meninas e boas jogadoras".

Pinto, 'boa menina', reforçou a "prestação muito boa" numa "prova com grande amplitude", na qual a diferença também se fez ao estarem "todas muito unidas, jogando melhor", além de elogiar o "papel importante da Fu e da Jieni", que jogaram as partidas individuais ao longo do torneio.

Após o encontro que opôs as francesas, oitavas do ranking mundial, às portuguesas, 11.ª, na Hutnik Arena, a formação comandada por Xie Juan, e que inclui ainda Inês Matos, consumou a quinta medalha para o ténis de mesa em Jogos Europeus, somando-a ao ouro de Fu Yu em Minsk'2019 e das equipas masculinas em Baku'2015, além da prata de Marcos Freitas, já neste torneio, e do bronze também dos homens em Minsk'2019.

Portugal soma 14 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os quatro bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.