Telma Monteiro: «Dizem bronze mas eu vejo ouro pois não sei quantas pessoas são capazes»

Telma Monteiro conquistou este sábado a medalha de bronze em judo - categoria de -57kg - nos Jogos Europeus, mantendo o pleno de pódios em Europeus, com a 13.ª medalha em outras tantas participações na principal competição continental - isto porque no judo os Jogos Europeus valem como campeonato da Europa."Hoje é um dia extremamente positivo, desde o Europeu do ano passado que não subia ao pódio. São trezes medalhas seguidas, as pessoas dizem bronze mas eu vejo ouro, porque não sei quantas pessoas são capazes de fazer isso, e tornei-me na segunda judoca mais medalhada a nível mundial", começou por dizer a judoca portuguesa."Comecei muito bem a competição. Desde que cheguei aqui que senti uma energia boa. Queria fazer um resultado histórico e mais histórico que isto não podia ser. Tive muito sangue frio. Nas meias-finais a aversária foi mais forte fisicamente mas o importante é pensar num todo, num ano que não estava a correr bem e em que agora tive sangue frio para chegar aqui", sublinhou.