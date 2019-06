Trio português do tiro com armas de caça distante da final

Os portugueses João Paulo Azevedo, Ana Rita Rodrigues e Maria Barros ficaram este domingo distantes da final da prova de trap em tiro com armas de caça dos II Jogos Europeus, que decorrem em Minsk.Na prova masculina, João Paulo Azevedo foi 27.º, em 30 competidores, com 107 pontos, quando o sexto se apurou com 118, numa qualificação vencida pelo checo Jiri Liptak, com 123.Com 29 atletas em prova, Ana Rita Rodrigues foi 25.ª e Maria Barros 26.ª, com 97 e 96 pontos, respetivamente, sendo que o acesso à prova das medalhas foi feito com 107 pontos: a espanhola Fatima Galvez liderou com 114.No primeiro dia de competição, no sábado, Portugal conquistou três medalhas, uma de bronze, pela 'inevitável' Telma Monteiro, e uma de prata e uma de bronze pelo trio da ginástica acrobática - Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia -, no exercício dinâmico e no equilíbrio, em Minsk.Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.