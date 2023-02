Associação de Atletas Olímpicos assina protocolo de formação e emprego

A Associação de Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) assinou um protocolo que visa a integração dos desportistas associados numa empresa, com vista à formação e a oportunidades de emprego, disse esta sexta-feira à Lusa, Luís Alves Monteiro.

Segundo o presidente da AAOP, este protocolo assinado com a Intelcia, da área do 'outsourcing' e dos 'call centers', assenta em "três vertentes", a primeira delas a possibilidade de formações "em contexto de trabalho, gratuitas e para atletas olímpicos", o que inclui os que estão no ativo e os que já encerraram a carreira.

Noutra vertente, estes atletas vão poder "ser palestrantes e abordarem a sua experiência e adaptá-la ao contexto de trabalho", num recurso remunerado que visa explica "o que faz um atleta olímpico e o que pode fazer um trabalhador de alto rendimento".

Ainda sem granes detalhes, mas "sem limite" de contratações, está em criação "um modelo de via específica" para integração de desportistas na empresa, criando emprego "de acordo com as suas competências e sempre com o mérito em mente".

Citada em comunicado, a diretora-executiva da Intelcia em Portugal, Carla Marques, lembra o "propósito de responsabilidade social" por detrás da medida, realçando que a formação trar-lhes-á "oportunidades futuras noutras carreiras".