Atleta olímpica criou conta no 'OnlyFans' e não se arrepende: «Experimentei um mês e foi uma loucura»

Alexandra Ianculescu é uma atleta canadiana - de origem romena - que, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, foi chamada em cima da hora para competir na sua modalidade de eleição, patinagem de velocidade, algo que a surpreendeu, uma vez que, à data, não se conseguiu qualificar. Cerca de cinco anos depois, ao 'Daily Star', Ianculescu revela que o seu sonho é marcar presença nos próximos Jogos (em ciclismo de pista) apesar de, atualmente, fazer parte de uma equipa amadora e recorrer a fotos em biquini na plataforma 'OnlyFans' para... sustentar o sonho."Ao início tinham-me dito que não me tinha qualificado [em 2018]. Acabei por tirar quatro semanas de férias!", referiu Ianculescu, de 31 anos, que acabou por ficar no último lugar da sua categoria. "Não podes limar arestas à última da hora! Tentei dar o meu melhor. Saí do gelo e comecei a chorar".Depois dessa experiência, a atleta optou por pegar numa bicicleta e experimentar o ciclismo de pista, apaixonando-se pela modalidade. "Em 2018 tentei ciclismo de pista pela primeira vez. Apaixonei-me completamente, foi natural. Foi algo que me pareceu fácil, porque já tinha a força da patinagem. Sempre que fazia um 'push', ultrapassava alguém".No entanto, e como o sonho pode sair caro, Alexandra Ianculescu encontrou a solução... no 'OnlyFans'. "Está a ser 100% [financiado] pelo 'OnlyFans'. Criei a conta em 2021. É algo que me tem ajudado a sobreviver, a pagar a renda, a comprar comida... E cobre as despesas do ciclismo e do café! Alguém sugeriu: 'Por que não tens uma conta e mostras os bastidores daquilo que fazes? E já que publicas fotografias em biquini de qualquer maneira, podias cobrar por isso!'. Pensei: 'As pessoas pagam mesmo por isto...'. Gosto do meu corpo e quero mostrá-lo de qualquer maneira. Experimentei durante um mês e foi uma loucura...", garantiu.