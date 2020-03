COI 'segura' Jogos Olímpicos... para já e estuda vários cenários

O Comité Olímpico Internacional (COI) adiantou um prazo de um mês para tomar uma decisão final relativamente à data de início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para o período entre 24 de julho e 9 de agosto.





Em comunicado, o COI rejeitou, para já, adiar a competição na sequência da pandemia de coronavírus mas admitiu que vai estudar várias hipóteses com todas as partes, sendo uma delas o adiamento. Ao mesmo tempo, porém, sublinhou que cancelar a prova "está fora de hipótese"."Vamos averiguar os cenários relacionados com a alteração dos planos operacionais existentes para os Jogos e também para mudanças no início dos mesmos", escreveu o COI.