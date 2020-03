Coronavírus: World Skate adia prova de qualificação norte-americana para Tóquio'2020

A World Skate decidiu esta sexta-feira adiar a prova 'Dew Tour', a última de qualificação nos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que deveria realizar-se entre 7 e 10 de maio, devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o organismo justificou o adiamento do evento de Long Beach, na Califórnia, por estar "comprometido com a segurança de atletas, funcionários, parceiros, patrocinadores e fãs", esperando ainda definir uma nova data em breve.

Caso a prova norte-americana não se venha a realizar, o português Gustavo Ribeiro, atual terceiro classificado do 'ranking' mundial, mantém-se em boa posição para marcar presença em Tóquio'2020, onde o skate fará a estreia em Jogos, visto que se apuram 16 primeiros da hierarquia, em 1 de junho de 2020.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos (mais 627 que na quinta-feira) em 47.021 casos.

A Espanha regista 1.002 mortes (19.980 casos) e a França 264 mortes (9.134 casos).

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.