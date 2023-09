Diana Gomes e Pauleta serão os adidos olímpicos da Missão de Portugal a Paris'2024

Diana Gomes, presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), e Pedro Pauleta, ex-futebolista e atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), serão os adidos olímpicos da Missão de Portugal a Paris’2024. Em comunicado, o Comité Olímpico de Portugal (COP) revelou que ambos aceitaram os convites que lhes foram dirigidos pelo Chefe da Missão, Marco Alves, e pela sua Adjunta, Catarina Monteiro, para desempenharem funções de acompanhamento dos atletas portugueses e de ligação da Missão com a comunidade portuguesa em França.

"É com muita honra e muita satisfação que abraço este compromisso de ser a adida olímpica da Missão dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Vai ser muito especial voltar a sentir o ambiente na Aldeia Olímpica, vai ser muito especial poder colaborar com os atletas a superarem-se, a estarem no melhor momento da carreira deles. Vai ser espetacular. Paris’2024 está mesmo aí, estou pronta e estaremos todos prontos", disse a antiga nadadora, que participou em duas edições dos Jogos Olímpicos, em Atenas’2004, com 15 anos, e em Pequim’2008.

Já Pauleta jogou oito épocas na liga francesa, cinco delas no PSG, no qual se tornou um ídolo dos adeptos e uma referência para a comunidade portuguesa: "É uma honra enorme, uma responsabilidade enorme. Para mim, os Jogos Olímpicos são um momento especial para qualquer atleta, ainda mais os Jogos’2024 por serem em Paris, numa cidade que conheço bem".

O presidente do COP, José Manuel Constantino, agradeceu à Comissão de Atletas Olímpicos e à Federação Portuguesa de Futebol, "por não terem colocado qualquer entrave a estas escolhas, antes pelo contrário terem estimulado, reconhecido e agradecido a circunstância da chefia de Missão ter designado estes adidos para os Jogos Olímpicos Paris 2024."