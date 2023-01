EBU e Warner Bros. Discovery garantem transmissão dos Jogos Olímpicos até 2032

O Comité Olímpico Internacional (COI) concedeu à União Europeia de Radiodifusão (EBU) e à Warner Bros. Discovery todos os direitos de transmissão europeus das quatro edições de Jogos Olímpicos a realizar entre 2026 e 2032, foi anunciado esta segunda-feira.

A atribuição dos direitos, feita através de um concurso público lançado pelo COI, abrange todos os direitos de transmissão em 49 territórios europeus dos Jogos Olímpicos de Verão Los Angeles 2028 e Brisbane 2032, dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e 2030, e ainda dos Jogos Olímpicos da Juventude, a realizar no período em causa.

O acordo, cujos valores envolvidos não foram revelados, garante a transmissão em canal aberto dos Jogos através da rede de emissoras de serviço público da EBU, nas quais se inclui se inclui a portuguesa.

Assim, a partir de 2026, a EBU terá os direitos de transmissão em sinal aberto em televisão e nas plataformas digitais, sendo que cada membro transmitirá mais de 200 horas dos Jogos Olímpicos de Verão e pelo menos 100 horas dos Jogos Olímpicos de Inverno na televisão, com ampla cobertura de rádio, transmissões em direto e reportagens através de plataformas web, aplicações e redes sociais.

Em comunicado, o presidente do COI, Thomas Bach, garantiu que o organismo está "muito satisfeito por ter chegado a um acordo de longo prazo com duas das principais empresas de meios de comunicação do mundo", e acrescentou: "A EBU e seus membros trazem experiência e alcance inigualáveis em matéria de transmissão em toda a Europa e a Warner Bros. Discovery".

"Isto demonstra o contínuo apelo dos Jogos Olímpicos em toda a Europa. Com o COI a redistribuir 90% da receita que gera, este acordo de longo prazo proporciona também estabilidade financeira crítica para o movimento desportivo como um todo e, em última análise, apoia os próprios atletas", afirmou Bach.

A Warner Bros. Discovery, que em 2015 assumiu uma parceria com o COI em toda a Europa para os Jogos Olímpicos realizados entre 2018 e 2024, considerou que a concessão hoje anunciada expande a posição da empresa como "casa dos Jogos Olímpicos na Europa", lembrou o recorde de audiência e o crescimento de audiência digital nos últimos três Jogos Olímpicos.

"A Europa continuará a ter uma vasta oferta e a capacidade de aceder aos Jogos em várias plataformas, estabelecendo uma base excecional para continuar a construir o recorde de audiência e compromisso alcançado na Europa nos últimos três Jogos", disse Andrew Georgiou, presidente da Warner Bros. Discovery Sports Europe.

Delphine Ernotte Cunci, presidente da EBU, organização cujo primeiro acordo com o COI foi celebrado em 1956, considerou que a concessão hoje anunciada "dá a possibilidade ao público de desfrutar dos Jogos Olímpicos em sinal aberto até 2032" e "demonstra a força e a solidariedade permanentes" do organismo.

"Através dos seus membros, a EBU tem o potencial de atingir mais de mil milhões de telespetadores em toda a Europa através das suas plataformas lineares e não lineares. E é por isso que estou muito feliz em acolher esta parceria com o COI e com a Warner Bros. Discovery, que garantirá que os Jogos estejam disponíveis para o maior público possível em toda a Europa", referiu.

A Warner Bros. Discovery, que nas últimas três edições dos Jogos supervisionou as associações de transmissão com mais de 45 parceiros de em sinal aberto e membros da EBU, garante que juntamente com as suas próprias plataformas gerou audiências recordes, "já que 372 milhões de pessoas em toda a Europa ligaram-se aos Jogos Olímpicos Tóquio'2020".