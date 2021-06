Ex-atleta e membro do comité organizador afirma ser demasiado tarde para cancelar

Um membro do Comité Olímpico japonês afirmou esta sexta-feira que os Jogos Olímpicos perderam significado, mas que para o país organizador é demasiado tarde para cancelar o evento.

"Penso que já perdemos a oportunidade de os cancelar", disse a ex-judoca e membro do Comité Olímpico japonês Kaori Yamaguchi, num artigo publicado pela agência de notícias nipónica Kyodo.

Todas as autoridades responsáveis pelo evento, adiado no ano passado devido à pandemia da covid-19 e previsto para se realizar entre 23 de julho e 8 de agosto, reiteram já que Tóquio'2020 vai acontecer, apesar da situação sanitária, com várias zonas do país sob estado de emergência, e da oposição da maioria dos japoneses.

"Encontramo-nos presos numa situação em que não podemos parar nada agora", disse a medalhista olímpica de bronze de Seul 1988.

"Os Jogos já perderam o significado e estão a ser realizados apenas porque temos de o fazer", acrescentou.

A ex-desportista criticou a atitude do Governo japonês, do comité organizador Tóquio'2020 e do Comité Olímpico Internacional (COI), que "parecem querer evitar o diálogo".

"Os Jogos Olímpicos não deviam ser um festival de paz? O oposto de paz é uma abordagem obstinada e dura de dizer 'as pessoas podem estar contra, mas mudarão de ideias quando os Jogos começarem'", sublinhou Yamaguchi.

"O COI parece pensar que a opinião pública no Japão não é importante", disse.

De acordo com várias sondagens, a maioria da população japonesa é contra a realização dos Jogos este verão, temendo que o evento piore a situação sanitária, quando dez dos 47 departamentos do arquipélago permanecem sob estado de emergência.

No mês passado, o vice-presidente do COI, John Coates, disse que os Jogos iam prosseguir mesmo que Tóquio estivesse sob estado de emergência.

A campanha de vacinação do Japão, que começou em fevereiro, tem sido amplamente criticada pelo ritmo lento. Embora tenha mostrado sinais de aceleração nos últimos dias, apenas 3% da população japonesa recebeu duas doses da vacina contra a covid-19.

O principal conselheiro médico do Governo japonês, Shigeru Omi, avisou esta sexta-feira o parlamento japonês que o país teria de evitar acolher os Jogos se o estado de emergência fosse prolongado além de 20 de junho.