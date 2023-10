Federação quer utilidade pública em 2024 para levar flag football aos Jogos Olímpicos de 2028

A Federação Portuguesa de Futebol Americano (FPFA) quer finalizar a atribuição do estatuto de utilidade pública em 2024 para formar uma seleção de flag football e apontar aos Jogos Olímpicos Los Angeles'2028, disse à Lusa o presidente.

Segundo explicou à Lusa Rui Pedro Soares, que preside à associação que está "em fase final de entrega do pedido de reconhecimento do estatuto de utilidade pública", a expectativa é que no início de 2024 este seja submetido para poder agir ainda nesse ano.

O anúncio de que o flag football, uma vertente sem contacto do futebol americano, cuja disciplina dominante é o chamado tackle football, vai ser modalidade olímpica em Los Angeles'2028 obriga a que se tenha "de ser rápido para levar uma boa equipa".

"A boa notícia de segunda-feira era, de certa forma, esperada. A comissão que tem organizado o flag football em Portugal [está em] conversas para realizar oficialmente o campeonato por via da federação. No mesmo ano, queremos criar a seleção nacional, e esperamos estar em Los Angeles'2028", resume o dirigente associativo.

Esta disciplina está implementada em Portugal, adianta Rui Pedro Soares, desde 2013, e em 5 de novembro o Porto receberá o próximo torneio nacional, o primeiro desde o anúncio da entrada no programa olímpico.

Quanto ao estabelecimento da federação, este teve um primeiro pedido indeferido em 2018, "por alguns pontos não estarem reunidos", e o objetivo é agora passar pelo crivo para poder ambicionar estar em Los Angeles.

A associação congrega já mais de 500 jogadores filiados na variante tackle, em que as 13 edições do campeonato demonstram que a modalidade "tem crescido muito", com a última final, em junho, a reunir mais de mil espetadores na Figueira da Foz.

"Também é objetivo da federação que o flag football, como não tem contacto, seja integrado e reconhecido no desporto escolar", conta Rui Pedro Soares.

O flag football entra em Los Angeles'2028 ao lado do críquete, do lacrosse, do squash e do basebol/softbol.

A modalidade coletiva entrará, assim, nos Jogos Olímpicos e também nos Paralímpicos em 2028, seis anos depois de se estrear nos Jogos Mundiais, como disciplina convidada.