Antigo nadador olímpico Fernando Madeira já tem uma nova casa para morar

Fernando Madeira, nadador olímpico em Helsínquia'1952, foi apanhado de surpresa na sua própria casa pela especulação imobiliária que se tem instalado em Lisboa. A casa onde habitava passou, em 2013, de uma renda mensal de 49,50 para 680 euros, decisão que causou um golpe tremendo quanto à sustentabilidade financeira do reformado, correndo depois o risco de ter de sair da casa onde habitou durante grande parte da sua vida ao lado da mulher, Maria Luísa.Mas,, e da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) ter intervido, o futuro do antigo nadador, de 92 anos, não ficou hipotecado, pois a Golden Hill, um fundo de investimento, atribuiu um novo apartamento a Fernando Madeira, em Telheiras, o qual poderá usufruir sem voltar a pagar renda, até ao resto da sua vida, na companhia da mulher Maria Luísa."Tudo se precipitou depois da reportagem de. Houve um fundo de investimento que comprou o prédio onde habitava o Fernando Madeira e apresentou uma proposta de indemnização, que não seria solução. Mas depois a sensibilidade das pessoas levou a que tudo acabasse com um final feliz. Fernando Madeira já deixou aquele que era o seu apartamento na Av. 24 de Julho e vai viver para Telheiras, com condições condignas. Deverá entrar na nova casa no início da próxima semana", revelou Luís Alves Monteiro, presidente da AAOP.