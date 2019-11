Governo russo disponível para colaborar com autoridades sobre questões de doping

O governo russo mostrou-se esta quarta-feira disponível para cooperar com as autoridades na luta contra o doping, lamentando a recomendação de um comité independente da Agência Mundial Antidopagem (AMA) de suspender o país de competições internacionais por quatro anos.

"As autoridades desportivas russas estão e estarão disponíveis para cooperar plenamente com a comunidade desportiva internacional e com a AMA", disse o Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.

Peskov admitiu que a possibilidade de o país ser impedido de participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 "é muito triste".

O porta-voz do Kremlin pediu que todos mantenham "a cabeça fria" até que seja anunciada a decisão da AMA, em 9 de dezembro, pelo comité executivo do organismo.

Na segunda-feira, um comité independente da AMA recomendou a suspensão da Rússia de competições internacionais por um período de quatro anos, o que obrigaria os atletas a competirem sob bandeira neutra nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

O painel de revisão da AMA defende que a Rússia seja impedida de organizar grandes eventos nos próximos quatro anos e que a bandeira do país não possa ser hasteada em provas internacionais durante o mesmo período.

As recomendações serão analisadas pelo comité executivo da AMA, que se irá reunir em 9 de dezembro.

Em junho, a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), agora denominada World Athletics, manteve a suspensão à Rússia, que está impedida de participar em provas internacionais desde novembro de 2015, na sequência de escândalo de doping e corrupção, com conhecimento e apoio estatal.