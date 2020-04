Japão lança dúvidas sobre Jogos Olímpicos em 2021

Apesar de a notícia do adiamento dos Jogos Olímpicos para julho do próximo ano ter sido recebida com bastante alívio por parte dos atletas e dirigentes, não terminaram as dúvidas quanto à realização destas olimpíadas devido à pandemia, ou antes, quando é que ela vai definitivamente desaparecer.

E essas vêm logo do CEO de Tóquio’2020, Toshiro Muto. "Ninguém consegue assegurar que a Covid-19 estará controlada em julho de 2021. Não estamos em condições nesta altura de responder a essa questão", frisou o dirigente, para quem o comité organizador se mantém atento. "Adiámos por um ano, mas temos de estar preparados para tudo. Continuamos a trabalhar no duro. Espero, sinceramente que no próximo ano o Mundo tenha superado a crise. Mas agora em vez de pensarmos nos Jogos, devemos fazer todos os esforços nesse sentido, o de vencermos a pandemia. A humanidade deve reunir toda a tecnologia e sabedoria para descobrir tratamentos, vacinas."

Toshiro Muto confirmou ainda a anulação da visita do presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ao Japão, devido às restrições impostas nas viagens por causa do coronavírus.