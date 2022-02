José Manuel Constantino é candidato único às eleições do Comité Olímpico de Portugal

José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal, é candidato único às eleições do organismo que se realizam a 10 de março, entre as 18 e as 20 horas.O prazo para a apresentação de candidaturas terminou esta sexta-feira com a candidatura de Constantino, de 71 anos, a ser a única submetida à Comissão Eleitoral.O dirigente máximo do COP está no cargo desde 2013 e será reconduzido para um terceiro mandato depois de ter vencido as eleições de 2013 e 2017.